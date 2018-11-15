Вейкбордер из России прокатился по леднику в Гренландии

Экстремал Никита Мартьянов проделал путь до города Илулиссат на западном побережье Гренландии, чтобы поучаствовать в необычном фотопроекте, пишет Daily Mail.

Сообщается, что несколько дней 28-летний россиянин катался по леднику у воды, температура которой была близка к нулю. От холода его спасал специальный костюм, но он не защищал от падений с высоты от двух до трёх метров, которые были "действительно болезненными".

— Несколько раз у нас была ситуация, когда я ясно видел место для приземления, занимал нужную позицию, чтобы выполнить трюк, но, когда начинал выполнять, оказывалось, что я летел прямо к глыбе льда. Падать на полной скорости совсем не забавно! — рассказал Мартьянов.

Он отметил, что главной целью проекта было показать вдохновляющие трюки в тяжёлых условиях, однако в данном случае предсказать, насколько успешен будет прыжок, довольно трудно.