В Испании полицейские спасли щенка от побоев и оставили служить в отделе

В Испании полицейские готовятся принять в свои ряды спасённого щенка овчарки.
La Hermandad de #SanAntonioAbad felicita a la policía local de #Granada por la adopción de este cachorro maltratado por su dueño.@aytogr @Policia_Granada @heroesde4patas @Heroesolidarios #Salesianos #perros #animales #mascotas #maltrato #policíalocalhttps://t.co/mGx1RPz8zP pic.twitter.com/2J2ULCvhP9— Antonianos (@AntonianosVal) 14 ноября 2018 г.
В полицейский участок Гранады поступил звонок с жалобой на жестокое обращение с животным. Местный житель рассказал, что неизвестный мужчина избивал собаку.
Приехав по указанному адресу, полицейские обнаружили хозяина и сильно пострадавшего от побоев щенка овчарки.
Собаку забрали, отвезли к ветеринару и хотят в ближайшее время принять в качестве нового члена команды, сообщает Би-би-си.
На своей странице в "Твиттере" полицейские запустили голосование с целью выбрать имя новому питомцу.
К настоящему моменту определились четыре возможные клички, среди которых Лаки ("счастливчик"), Рокки и Стэн Ли. Отмечается, что последний вариант пока набрал наибольший процент голосов.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени