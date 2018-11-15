В Испании полицейские спасли щенка от побоев и оставили служить в отделе

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В Испании полицейские спасли щенка от побоев и оставили служить в отделе

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В Испании полицейские готовятся принять в свои ряды спасённого щенка овчарки.

В полицейский участок Гранады поступил звонок с жалобой на жестокое обращение с животным. Местный житель рассказал, что неизвестный мужчина избивал собаку.

Приехав по указанному адресу, полицейские обнаружили хозяина и сильно пострадавшего от побоев щенка овчарки.

Собаку забрали, отвезли к ветеринару и хотят в ближайшее время принять в качестве нового члена команды, сообщает Би-би-си.

На своей странице в "Твиттере" полицейские запустили голосование с целью выбрать имя новому питомцу.

К настоящему моменту определились четыре возможные клички, среди которых Лаки ("счастливчик"), Рокки и Стэн Ли. Отмечается, что последний вариант пока набрал наибольший процент голосов.

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