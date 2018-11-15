Эксперт объяснил спешку Украины в организации собора об автокефалии

Отмечается, что отделение Украинской церкви от Москвы является политическим процессом.

Намерение представителей неканонических церквей на Украине как можно скорее собраться и официально объявить автокефалию, то есть независимость от Москвы, — процесс "не сугубо церковный, а политический", заявил РИА "Новости" член синодальной библейско-богословской комиссии Русской православной церкви политолог Аркадий Малер.

Как ранее писал Лайф, Объединительный собор, на котором планируют провозгласить автокефалию и избрать предстоятеля новой церкви, намечен на 22 ноября.

Напомним, объявить независимость Украинской церкви от Московского патриархата решил Синод Константинополя. Он также снял анафему с глав двух неканонических церквей страны. Церковь же каноническая такие действия признала неправомерными и разорвала связи с Константинополем.