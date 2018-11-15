Светлана Лобода и солист Rammstein устроили тайное свидание в Берлине

Поклонники заметили российскую певицу вместе с Тиллем Линдеманном у входа в концертный зал в Берлине.

Певица Светлана Лобода успешно выступила в столице Германии в рамках своего тура по городам страны, пишут пользователи соцсетей.

И вновь фанаты нашли свидетельство её романтических отношений с фронтменом Rammstein Тиллем Линдеманном. Они увидели, как пара вместе входила в концертный зал, как знаменитый рокер смотрел шоу из VIP-ложи, а после выступления Светланы скрылся с ней в неизвестном направлении.

Сообщается, что Лобода специально взяла отпуск на один день, чтобы провести время с любимым человеком в Берлине.

Как ранее писал Лайф, певица поразила германских зрителей откровенным нарядом.

Напомним, в конце октября Светлана Лобода перенесла операцию на почках. Папарацци удалось запечатлеть, как Линдеманн, бросив съёмки нового клипа, срочно приехал в Москву забирать её из Боткинской больницы.