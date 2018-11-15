Светлана Лобода и солист Rammstein устроили тайное свидание в Берлине

Певица Светлана Лобода успешно выступила в столице Германии в рамках своего тура по городам страны, пишут пользователи соцсетей.
И вновь фанаты нашли свидетельство её романтических отношений с фронтменом Rammstein Тиллем Линдеманном. Они увидели, как пара вместе входила в концертный зал, как знаменитый рокер смотрел шоу из VIP-ложи, а после выступления Светланы скрылся с ней в неизвестном направлении.
Сообщается, что Лобода специально взяла отпуск на один день, чтобы провести время с любимым человеком в Берлине.
Как ранее писал Лайф, певица поразила германских зрителей откровенным нарядом.
Напомним, в конце октября Светлана Лобода перенесла операцию на почках. Папарацци удалось запечатлеть, как Линдеманн, бросив съёмки нового клипа, срочно приехал в Москву забирать её из Боткинской больницы.
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