"Сумасшедшие машины". Американские СМИ оценили российскую военную технику

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"Сумасшедшие машины". Американские СМИ оценили российскую военную технику

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Скриншот © YouTube/Минобороны России

Западных журналистов поразил грузовик ТМС-65У, который создан для очистки транспорта от химических веществ.

Американский журнал The Drive оценил грузовик ТМС-65У, состоящий на вооружении Российской армии. Машина служит для очистки транспорта от химических веществ и создания дымовой завесы на поле боя.

Поводом вспомнить "реактивный" грузовик стало видео Министерства обороны, посвящённое 100-летию Войск радиационной, химической и биологической защиты. В ролике помимо другой техники фигурирует и ТМС-65У. Обозреватель американского издания Джозеф Тревитик отметил эффективность грузовиков.

— Самый необычный образец техники на видео — это ТМС-65У с реактивным двигателем, установленным в задней части машины. Военные могут использовать ТМС-65У для очистки транспортных средств от химических веществ или создания мощных дымовых завес, чтобы скрыть движения своих войск на поле боя, — рассказал Тревитик.

По мнению эксперта, ТМС-65У занимает важное место в арсенале Российской армии.

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