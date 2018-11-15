Россияне назвали города с лучшими в стране дорогами

Специалисты опросили жителей 37 крупных российских городов, имеющих водительские права.

Эксперты составили рейтинг российских городов с лучшим дорожным покрытием, пишет РИА "Новости" со ссылкой на результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

Специалисты попросили всех желающих ответить на вопрос: "Состояние дорог в вашем городе вы можете расценить в среднем как…" Предложили четыре варианта ответа: "отличное", "хорошее", "удовлетворительное", "неудовлетворительное".

В итоге рейтинг возглавила Тюмень. 40% участников опроса назвали её дороги отличным, 47% — хорошими. Город получил самый высокий средний балл за состояние дорожного полотна — 4,25.

На втором месте оказались Набережные Челны — 3,75 балла. Москва заняла третье место — 3,57. В топ-10 вошли также Кемерово, Новокузнецк, Краснодар, Воронеж, Казань, Тольятти и Пенза.

А самыми худшими по состоянию дорог назвали Саратов и Рязань — у них 2,54 и 2,52 балла соответственно.