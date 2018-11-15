Московских водителей призвали быть внимательнее на дорогах из-за снегопада

Центр организации дорожного движения призвал московских автомобилистов быть внимательнее на дорогах из-за снега. Об этом сообщается на официальной странице учреждения в Twitter.

— В некоторых районах Москвы идёт снег. Но мы-то с вами давно подготовились и заменили летнюю резину на зимнюю. Сегодня ночью и завтра утром будьте осторожны на дороге, — говорится в сообщении.

В Центре также посоветовали водителям, которые не успели "переобуться", добираться до работы на общественном транспорте.