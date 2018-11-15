Исследователи подсчитали, сколько США потратили на войны

Эта сумма оказалась в несколько раз больше, чем в мае, сообщал Пентагон, поскольку военное ведомство умолчало о многих расходах.

США потратили $5,9 триллиона на военные расходы с 2001 года, сообщила профессор Брауновского университета Нета Крауфорд по результатам проведённого исследования.

По её данным, в эту сумму включены не только затраты Пентагона, но и расходы Госдепартамента США, средства на уход за ветеранами войны, проценты по долгу за войны, а также деньги, потраченные на борьбу с терроризмом.

Сообщается, что даже если США завершит участие в войнах в 2023-му, к тому времени страна потратит $6,7 триллиона. Ранее Пентагон заявлял, что Соединённые Штаты потратили $1,7 триллиона.

Крауфорд сообщила, что боевые действия унесли в общей сложности 380 тысяч жизней. Погибли в том числе 244 тысячи мирных жителей. Около 10 млн человек пришлось покинуть свои дома.