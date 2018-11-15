Жемчужная подвеска Марии Антуанетты продана на аукционе за $36 млн

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Жемчужная подвеска Марии Антуанетты продана на аукционе за $36 млн

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Фото: © Pixabay/Daniel_B_photos

Украшенная бриллиантами жемчужная подвеска французской королевы Марии Антуанетты была продана на аукционе Sotheby's за $36,4 млн. Об этом сообщили на официальной странице торгового дома в Twitter.

Начальная цена украшения составляла $2 млн, однако финальная сумма стала рекордной для изделий из жемчуга за всю историю аукциона.

Подвеска была частью большой коллекции. Всего на аукцион было выставлено 10 украшений Марии Антуанетты, которые более 200 лет находились в частных коллекциях. Общая сумма, вырученная Sotheby's, составила более $53 млн.

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