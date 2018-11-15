Тсс, идёт экзамен. В Южной Корее снизили уровень шума ради выпускников

Правительство Южной Кореи в день единого экзамена сделало всё возможное, чтобы создать комфортные условия для выпускников школ, сдающих итоговый экзамен (CSAT). Все ведомства в стране работают в особом режиме, сообщает агентство Франс Пресс.

Тестирование, которое представляет собой комплексный блок вопросов по всем предметам, длится около девяти часов. Чтобы студенты не застали час пик, в этот день все крупные предприятия открылись на час позже. Опаздывающие могли воспользоваться помощью патрульных машин и мотоциклов МВД, чтобы добраться к экзаменационному центру вовремя.

Самолётам временно запретили взлёт и посадку, чтобы во время прослушивания аудирования на английском языке в распоряжении студентов была необходимая тишина. Ради этого перенесли 134 рейса.

Серьёзное отношение к экзамену объясняется тем, что его результаты определяют шансы на поступление в университет. Результаты будут известны 5 декабря.

Также президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, сейчас находящийся в Сингапуре, обратился к школьникам и пожелал им удачи на странице своего официального аккаунта в Facebook.