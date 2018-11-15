На Камчатке объявили штормовое предупреждение

В Тихом океане у побережья Камчатки объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщила региональная пресс-служба МЧС.

— 16 ноября 2018 года в первой половине ночи в акватории Тихого океана ожидается опасное волнение высотой 8–9 метров. В зону штормового воздействия попадает прибрежная акватория Елизовского района, Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов, — говорится в сообщении.

МЧС также рекомендовало судовладельцам принять меры предосторожности и отвести свои суда в безопасные бухты.