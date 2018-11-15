На свободу через банкомат. Под Рязанью сотрудник колонии брал взятки за УДО

Офицер готовил положительные характеристики и вносил в личные дела осуждённых ложные данные.

В Рязанской области будут судить экс-начальника отряда ИК-2, обвиняемого в получении взяток, мошенничестве и превышении должностных полномочий. Об этом Лайфу сообщили в региональном управлении СКР.

Офицер получал на банковскую карту денежные переводы до 100 тысяч рублей за подготовку материалов для условно-досрочного освобождения осуждённых. За взятки он готовил положительные характеристики и вносил в личные дела осуждённых ложные данные о наличии поощрений от администрации учреждения.

Следствие по делу завершено, уголовное дело направлено в суд. Обвиняемый арестован по ходатайству следствия. Свою вину он уже признал.