Путин прошёл на саммит АСЕАН в Сингапуре через турникет с распознаванием лица

Президент России Владимир Путин прошёл на саммит Россия — АСЕАН в Сингапуре через турникет с камерой, распознающей лица, а не через металлодетектор, как ранее сообщили СМИ.

Когда российский лидер зашёл в торгово-выставочный центр Suntec, он направился к проходу рядом с турникетом, однако сотрудница центра указала ему, где лучше пройти. Перед этим турникетом была расположена камера, которая распознавала лидеров стран по лицам.

Министр экономического развития Максим Орешкин при этом пошутил в ответ на вопрос о "рамке металлодетектора".

— Мы звеним заранее, — иронизировал он.

Напомним, 14 ноября в Сингапуре прошёл саммит Россия — АСЕАН, в котором приняло участие 18 стран.