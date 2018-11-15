Путин прошёл на саммит АСЕАН в Сингапуре через турникет с распознаванием лица

Президент России Владимир Путин прошёл на саммит Россия — АСЕАН в Сингапуре через турникет с камерой, распознающей лица, а не через металлодетектор, как ранее сообщили СМИ.
Когда российский лидер зашёл в торгово-выставочный центр Suntec, он направился к проходу рядом с турникетом, однако сотрудница центра указала ему, где лучше пройти. Перед этим турникетом была расположена камера, которая распознавала лидеров стран по лицам.
Министр экономического развития Максим Орешкин при этом пошутил в ответ на вопрос о "рамке металлодетектора".
— Мы звеним заранее, — иронизировал он.
Напомним, 14 ноября в Сингапуре прошёл саммит Россия — АСЕАН, в котором приняло участие 18 стран.
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