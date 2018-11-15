В Японском море столкнулись траулеры Японии и Южной Кореи

Инцидент произошёл в 330 километрах от островов Линакур, которые являются предметом спора между Сеулом и Токио.

Рыболовецкие суда Японии и Южной Кореи столкнулись в Японском море. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, передаёт ТАСС.

Инцидент с двумя южнокорейскими траулерами и одним японским судном произошёл в 330 километрах от островов Линакур, которые являются предметом спора между Сеулом и Токио.

Обе стороны отмечают, что в результате инцидента никто не пострадал. Все рыбаки были эвакуированы вертолётами береговой охраны.