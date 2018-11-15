Застрявшие в Иркутске после поломки Boeing-777 вернулись в Париж

Самолёты несколько дней не могли покинуть иркутский аэропорт после аварийной посадки.

Два аварийных самолёта Boeing-777, принадлежащих компании Air France, вылетели из Иркутска в Париж после проверок специалистов. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

— Первый самолёт вылетел 14 ноября в 22:00 (17:00 мск), второй — сегодня в 07:00 (02:00 мск). Все необходимые разрешения на вылет были получены, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что Boeing-777, следовавший по маршруту Париж — Шанхай, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Иркутска из-за задымления. Почти 300 пассажиров и членов экипажа были расселены в гостиницах. На следующий день компания Air France прислала за пассажирами резервный борт, однако он также не смог вылететь из-за проблем с гидравликой. До пункта назначения добрался только третий резервный самолёт.