Водитель в Пермском крае насмерть сбил трёх человек, которые шли вдоль дороги

Виновник аварии сначала скрылся с места происшествия, однако затем вернулся обратно.

Водитель Audi в Усолье Пермского края выехал на встречку и насмерть сбил трёх мужчин, которые шли вдоль проезжей части, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

По предварительным данным, инцидент произошёл в четверг в 02:20 по местному времени в Усолье, когда водитель 1994 г. р. выехал на встречную полосу.

— В результате маневра он наехал на трёх мужчин, находившихся на краю проезжей части. От полученных травм пешеходы погибли на месте, — сообщили в полиции.

Как сообщили Лайфу очевидцы, водитель сначала скрылся с места происшествия, однако затем вернулся.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.