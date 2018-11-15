"Если проверка — прячемся". Казахстанка рассказала о нелегальной жизни в Корее

Чтобы расплатиться по кредитам, она уехала в чужую страну собирать имбирь, в то время как дома её ждёт ребёнок.

Девушка из Казахстана рассказала изданию Tengrinews о жизни нелегального мигранта в Корее, куда она уехала со своим молодым человеком несколько месяцев назад.

Изначально пара приехала в Сеул в качестве туристов, но потом они приняли решение остаться в Корее. Они не раскрывают своё место жительства. Девушка устроилась на работу в поле, собирать урожай (сейчас в Корее сезон сбора имбиря), её возлюбленный — на стройку. По её словам, работодатели не знают их имён, как и они не знают имён работодателей.

— Если мы слышим, что в городе проверка (миграционная. — Прим. Лайфа), то не выходим на работу. Прячемся. Не выходим гулять. В магазин даже не выходим. Я знаю, что сотрудники могут проверять подозрительных людей на улицах, например, если кто-то ходит в рабочей одежде, — рассказывает она.

По словам девушки, в Сеуле много таких же мигрантов из Казахстана и все они на "чёрной работе". Иногда они собираются вместе и готовят бешбармак. Правда, случается это лишь раз в две недели из-за высоких цен на мясо.

Половина заработанных денег уходит на то, чтобы выплатить кредит. Девушка не знает, успеют ли они накопить сумму, чтобы полностью его погасить. Дома у неё остался ребёнок. Она надеется на то, что они смогут покинуть Корею, пока будет действовать "зелёный коридор" (право нелегальных мигрантов покинуть страну без получения штрафных санкций. — Прим. Лайфа).