Песков опроверг сообщения СМИ о проходе Путина на АСЕАН через металлодетектор

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Песков опроверг сообщения СМИ о проходе Путина на АСЕАН через металлодетектор

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Фото: © L!FE

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что это был всего лишь турникет, через который проходят все.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на сообщения СМИ о том, что российского лидера попросили пройти через рамку металлодетектора на входе в торгово-выставочный центр Suntec в Сингапуре.

— Ничего страшного. Это, собственно, турникет, через который все проходят, — ответил он на вопрос, не вызвала ли неудобств такая просьба сингапурской стороны.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Путина провели через рамку металлодетектора на саммите АСЕАН в Сингапуре, однако позже появился ролик, на котором видно, что это был просто турникет с распознаванием лица.

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