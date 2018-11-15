Песков опроверг сообщения СМИ о проходе Путина на АСЕАН через металлодетектор

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что это был всего лишь турникет, через который проходят все.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на сообщения СМИ о том, что российского лидера попросили пройти через рамку металлодетектора на входе в торгово-выставочный центр Suntec в Сингапуре.

— Ничего страшного. Это, собственно, турникет, через который все проходят, — ответил он на вопрос, не вызвала ли неудобств такая просьба сингапурской стороны.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Путина провели через рамку металлодетектора на саммите АСЕАН в Сингапуре, однако позже появился ролик, на котором видно, что это был просто турникет с распознаванием лица.