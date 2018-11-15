В Сингапуре начался Восточноазиатский саммит с участием Путина

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В Сингапуре начался Восточноазиатский саммит с участием Путина

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Во встрече участвуют 18 стран: государства — члены АСЕАН и диалоговые партнёры организации.

Сегодня в Сингапуре стартовал Восточноазиатский саммит (ВАС).

Главы делегаций стран-участниц саммита приняли участие в церемонии фотографирования, а затем началось пленарное заседание, на котором выступит президент РФ Владимир Путин.

В Восточноазиатском саммите (ВАС) участвуют 18 стран: государства — члены АСЕАН и диалоговые партнёры организации: Российская Федерация, Австралия, Новая Зеландия, Китай, Индия, Южная Корея, США и Япония.

На нынешнем саммите Россия впервые представлена на уровне главы государства.

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