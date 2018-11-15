Трамп назначил дизайнера сумок послом в Южную Африку

Президент США Дональд Трамп объявил о назначении дизайнера сумок Ланы Маркс послом в Южной Африке. Об этом сообщает CNN.

В пользу Маркс говорит её образование, полученное в Южной Африке, знание двух из одиннадцати официальных языков страны и участие в Совете по женскому лидерству в Гарвардской школе Кеннеди.

Также в CNN отметили, что Маркс является членом гольф-клуба Mar-a-Lago, который принадлежит Дональду Трампу. Там дизайнер отмечала свадьбу своей дочери.