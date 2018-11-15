В ФАС заявили о хакерской атаке на ресурсы службы

Всё началось с массовой рассылки на адреса службы вируса, ворующего служебные логины и пароли.

Федеральная антимонопольная служба России подверглась хакерской атаке, информирует РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— Это была полноценная хакерская атака. Началось с массовой рассылки на адреса ФАС вируса, ворующего служебные логины и пароли. Параллельно были атакованы наши информационные ресурсы, возможно, с целью взлома, — рассказали в ведомстве, отметив, что под атаку попали и территориальные органы, и центральный аппарат.

В пресс-службе подчеркнули, что служба информационной безопасности оперативно отреагировала на инцидент и пресекла нанесение какого-либо вреда.