Сечин назвал причину роста цен на топливо

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Сечин назвал причину роста цен на топливо

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Игорь Сечин. Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Топ-менеджер также призывает выработать меры для стабилизации ситуации с топливом.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что в росте цен на топливо виноваты независимые сети АЗС. Он поясняет, что они создают монопольные структуры в регионах, призванные подстегнуть повышение стоимости бензина.

— Я приведу пример одного из регионов, где у нас шесть АЗС из в целом 300 работающих. Там ценообразование идёт по следующей формуле: есть две монопольные структуры, которые диктуют цены, а также ещё десяток посредников с различными названиями, — заявил Сечин в интервью газете "Коммерсант".

Он также привёл пример, как одна региональная компания, которая формально владеет десятком заправок, формирует цены в регионе. Сечин поясняет, что владелец кричит на всех углах, что вертикально интегрированные компании душат частный бизнес, а сам повышает цены на топливо.

Глава "Роснефти" призывает сохранить рыночное ценообразование и выработать меры для стабилизации ситуации с топливом.

Напомним, ранее нефтяные компании взяли на себя обязательство сдерживать розничные цены с 1 ноября 2018 года по 31 марта 2019 года.

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