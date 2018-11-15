Страница Кадырова в Instagram снова заблокирована

Официальная страница главы Чечни Рамзана Кадырова, которая накануне была разблокирована, вновь стала недоступной. При попытке зайти на его аккаунт социальная сеть сообщает об ошибке.
— К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена, — говорится при попытке зайти на страницу Кадырова.
Социальная сеть заблокировала страницу чеченского лидера в декабре прошлого года. Накануне стало известно, что "Инстаграм" восстановил аккаунт Рамзана Кадырова. Сам Кадыров назвал восстановление профиля торжеством справедливости.
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