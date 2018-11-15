Страница Кадырова в Instagram снова заблокирована

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Страница Кадырова в Instagram снова заблокирована

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Рамзан Кадыров. Фото: © РИА "Новости" / Саид Царнаев

Аккаунт чеченского лидера стал доступен накануне спустя 11 месяцев блокировки, Рамзан Кадыров назвал восстановление своего профиля торжеством справедливости.

Официальная страница главы Чечни Рамзана Кадырова, которая накануне была разблокирована, вновь стала недоступной. При попытке зайти на его аккаунт социальная сеть сообщает об ошибке.

<p>Фото: © скриншот сайта Instagram.</p>

— К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена, — говорится при попытке зайти на страницу Кадырова.

Социальная сеть заблокировала страницу чеченского лидера в декабре прошлого года. Накануне стало известно, что "Инстаграм" восстановил аккаунт Рамзана Кадырова. Сам Кадыров назвал восстановление профиля торжеством справедливости.

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