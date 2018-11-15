В Томской области пресекли деятельность группы, финансировавшей боевиков ИГИЛ

У задержанных изъяли банковские карты, средства связи, экстремистскую литературу и атрибутику запрещённой группировки.

ФСБ вместе со Следственным комитетом РФ пресекла деятельность организованной группы лиц в Томской области, которая причастна к сбору и передаче денежных средств боевикам террористической организации ИГИЛ*. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

— Как было установлено, членами группы в закрытых чатах мессенджера Telegram размещались реквизиты банковских карт и платёжных сервисов для совершения переводов боевикам, — заявили в ЦОС ФСБ.

Во время обысков у членов группы изъяли банковские карты, средства связи, экстремистскую литературу и атрибутику ИГИЛ. Россияне, состоявшие в организации, — сторонники создания так называемого Всемирного исламского халифата.

Задержанным предъявлено обвинение в финансировании терроризма, они находятся под стражей.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.