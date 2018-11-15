Заключённые взяли заложников во время бунта в тюрьме в Перу

Территорию исправительного учреждения в настоящее время контролируют сотрудники полиции.

На юге Перу во время бунта в тюрьме заключённые захватили в заложники четырёх сотрудников Национального пенитенциарного института (НПИ). Об этом сообщает Twitter ведомства.

Сообщается, что вечером 14 ноября между заключёнными завязалась драка, в результате которой погиб один человек, ещё один получил ранения. На место ЧП сразу же явились сотрудники службы безопасности, которые были взяты в заложники.

В настоящее время территорию исправительного учреждения контролируют сотрудники полиции. Заключённые отказываются освобождать заложников, а также требуют прибытия сотрудников прокуратуры.