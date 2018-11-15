СМИ: Независимые АЗС вынуждены снижать объёмы продаж

Обязательства российских нефтяных компаний заморозить цены в мелком опте с 1 ноября вынудили изменить торговую политику, чтобы сократить убытки и обеспечить свои заправки топливом, что привело к проблемам с поставками нефтепродуктов в Восточной Сибири. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

В нефтяных компаниях частично отказались от скидок мелким оптовым покупателям, стали брать полную предоплату и снизили поставки независимым АЗС. Такое изменение торговой политики привело к тому, что в городах Восточной Сибири начался дефицит нефтепродуктов, поскольку в этом регионе большая доля независимых АЗС.

Заморозка цен в мелком опте привела к тому, что поставка топлива стала невыгодной. По словам президента Союза владельцев АЗС Красноярского края Евгения Решетникова, самые большие проблемы — с поставками дизельного топлива.

Отмечается, что такая ситуация сложилась только в Восточной Сибири. В Центральной России проблем с топливом не наблюдается.