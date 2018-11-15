Гурцкая потребовала уволить главу амурской ОНК, поддержавшую Цеповяза

Руководитель региональной общественной наблюдательной комиссии назвала члена банды Цапка меценатом, известным предпринимателем и потомственным фермером и заявила, что от его действий не пострадал ни один человек.

Председатель комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства певица Диана Гурцкая потребовала уволить главу амурской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Наталью Охотникову. Об этом сообщает телеканал РБК.

Требовать смены главы региональной ОНК Гурцкая начала после того, как Охотникова в своём аккаунте в "Инстаграме" назвала осуждённого по делу о массовом убийстве Вячеслава Цеповяза меценатом, известным предпринимателем и потомственным фермером. Помимо этого, она заявила, что "от его действий не пострадал ни один человек".

Гурцкая отметила, что намерена инициировать вопрос об отставке Охотниковой на заседании совета ОП.

Скандал вокруг Вячеслава Цеповяза, пребывающего в колонии, разгорелся в конце октября. СМИ обнародовали фотографии, где он ест икру, крабов и жарит шашлыки в исправительном учреждении.

Позже стало известно, что бывшая жена Цеповяза ежемесячно отправляла экс-супругу в колонию в среднем по 250 тысяч рублей.

Цеповяз был сообщником главаря преступной банды Цапков. В ноябре 2010 года они убили в станице Кущёвской 12 человек. Вячеслава приговорили к 20 годам лишения свободы и штрафу в размере 200 тысяч рублей.