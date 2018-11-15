Гурцкая потребовала уволить главу амурской ОНК, поддержавшую Цеповяза

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Гурцкая потребовала уволить главу амурской ОНК, поддержавшую Цеповяза

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Диана Гурцкая. Фото: © РИА "Новости" / Алексей Даничев

Руководитель региональной общественной наблюдательной комиссии назвала члена банды Цапка меценатом, известным предпринимателем и потомственным фермером и заявила, что от его действий не пострадал ни один человек.

Председатель комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства певица Диана Гурцкая потребовала уволить главу амурской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Наталью Охотникову. Об этом сообщает телеканал РБК.

Требовать смены главы региональной ОНК Гурцкая начала после того, как Охотникова в своём аккаунте в "Инстаграме" назвала осуждённого по делу о массовом убийстве Вячеслава Цеповяза меценатом, известным предпринимателем и потомственным фермером. Помимо этого, она заявила, что "от его действий не пострадал ни один человек".

<p>Фото: © скриншот страницы Натальи Охотниковой в Instagram. На момент публикации её профиль в социальной сети стал недоступен.</p>

Гурцкая отметила, что намерена инициировать вопрос об отставке Охотниковой на заседании совета ОП.

Скандал вокруг Вячеслава Цеповяза, пребывающего в колонии, разгорелся в конце октября. СМИ обнародовали фотографии, где он ест икру, крабов и жарит шашлыки в исправительном учреждении.

Позже стало известно, что бывшая жена Цеповяза ежемесячно отправляла экс-супругу в колонию в среднем по 250 тысяч рублей.

Цеповяз был сообщником главаря преступной банды Цапков. В ноябре 2010 года они убили в станице Кущёвской 12 человек. Вячеслава приговорили к 20 годам лишения свободы и штрафу в размере 200 тысяч рублей.

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