Число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 59 человек

В поисковой операции участвуют около 500 человек и 22 специально обученные собаки.

В результате пожаров в американском штате Калифорния, по последним данным, погибло не менее 59 человек. Об этом сообщили власти штата.

56 человек погибли от пожара Camp на севере штата, при этом ещё 130 человек остаются пропавшими без вести. В окрестностях города Малибу погибло не менее трёх человек.

Общая площадь возгорания превысила 55 тысяч гектаров. Спасателям удалось прокопать траншеи, воспользовавшись ослаблением ветра. Это поможет ослабить огонь примерно на трети периметра пожара.

Всего в поисковой операции принимают участие 461 человек и 22 специально обученные собаки. Также в округ доставили оборудование для проведения быстрой идентификации по ДНК. Опознать удалось уже 47 погибших.