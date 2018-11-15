Унесло течением. Лодка с тремя людьми пропала во время шторма на Байкале

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Унесло течением. Лодка с тремя людьми пропала во время шторма на Байкале

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Фото: © РИА Новости / Владимир Смирнов

Поисковые работы затрудняются погодными условиями: по данным МЧС, сейчас на озере штормит.

На Байкале разыскивают деревянную лодку с тремя людьми, которых унесло в озеро накануне.

Местный житель сообщил в МЧС 14 ноября, что в акваторию озера из реки Переемной Кабанского района уносит лодку с людьми. Предположительно, в ней было двое мужчин и одна женщина.

В поисках принимают участие 11 человек Байкальского поисково-спасательного отряда. Спасатели на катере "Мангуст" проводят операцию на воде, но поиски затруднены погодными условиями: по данным МЧС, сейчас на Байкале штормит.

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