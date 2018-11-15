В США за тройное убийство казнили гражданина Мексики

Власти латиноамериканской страны выразили протест в связи с тем, что американская сторона не пересмотрела приговор.

Гражданина Мексики Роберто Рамоса Морено казнили в американском штате Техас за тройное убийство.

В дипведомстве страны сообщили, что их соотечественник был казнён после того, как апелляции об отсрочке казни, представленные его защитой, были отклонены.

Стоит отметить, что Морено стал шестым мексиканцем, которого казнили вразрез с резолюцией Международного суда ООН. При этом, по данным этой инстанции, в 51 случае из 52 США нарушили своё обязательство своевременно проинформировать иностранных граждан о праве на уведомление консульских служб об их задержании.

Свой протест также выразило и Правительство Мексики. Отмечается, что Мехико выступает против применения смертной казни, считая её нарушением прав человека.