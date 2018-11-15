Жительница Томской области перевела боевикам ИГИЛ около 1 млн рублей

Женщина подтвердила свою связь с лицами, причастными к организации вооружённого формирования.

Жительница Томской области, которая является ключевой фигуранткой дела о финансировании боевиков группировки ИГИЛ*, перевела террористам около одного миллиона рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Миллион для террористов



В Томской области обвиняемая в финансировании терроризма перевела с банковской карты в общей сложности 1 млн рублей женщине, состоявшей в браках с участниками незаконного вооруженного формирования.



Устанавливаются её сообщники

https://t.co/7CrD0W1EHy pic.twitter.com/fBFLjJioQ0 — Следственный комитет (@sledcom_rf) 15 ноября 2018 г.

По данным следствия, женщина оказывала услуги по финансированию ИГИЛ, а также вела подготовку и совершение преступлений, предусмотренных статьями 205.1, 205.5 Уголовного кодекса РФ и осуществляла перевод денег для нужд террористов.

Задержанная неоднократно переводила деньги в период с июня 2016 года по июнь 2017-го.

— Обвиняемой посредством системы удалённого доступа осуществлялись неоднократные переводы денежных средств <...> в общей сумме около одного миллиона рублей на банковскую карту, зарегистрированную на имя ранее состоявшей в браке с участниками незаконного вооружённого формирования, действовавшего на территории Кабардино-Балкарской Республики, — сообщила официальный представитель СК РФ.

В настоящее время подозреваемая задержана. В ходе допроса она рассказала, что оформила банковскую карту, передала её женщине, проживающей в Германии, и перечислила с её ведома деньги. Она также подтвердила свою связь с лицами, причастными к организации вооружённого формирования.

Задержанной предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьёй "Содействие террористической деятельности". Она заключена под стражу.

Как ранее сообщал Лайф, ФСБ вместе со Следственным комитетом РФ пресекла деятельность организованной группы лиц в Томской области, которая причастна к сбору и передаче денежных средств боевикам ИГИЛ в Сирии. Во время обысков у подозреваемых изъяли банковские карты, средства связи, экстремистскую литературу и атрибутику террористической организации.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.