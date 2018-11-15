Путин: Торгово-экономические связи РФ и Китая развиваются впечатляющими темпами

Президент России Владимир Путин встретился с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном на полях Восточноазиатского саммита.
Российский лидер отметил, что совсем недавно Кэцян проводил встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Китае. Путин добавил, что они с председателем КНР Си Цзиньпином находятся в постоянном контакте, и попросил передать ему "наилучшие пожелания".
— Благодаря усилиям правительств торгово-экономические связи развиваются впечатляющими темпами, создавая хорошую базу нашего особого привилегированного политического партнёрства, — сказал Путин.
Российский лидер выразил надежду, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином "в ближайшее время на полях двадцатки".
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