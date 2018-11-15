Путин: Торгово-экономические связи РФ и Китая развиваются впечатляющими темпами

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Путин: Торгово-экономические связи РФ и Китая развиваются впечатляющими темпами

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Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования глав делегаций государств-участников Восточноазиатского саммита в Сингапуре. Слева направо: министр иностранных дел и государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи, премьер-министр Малайзии Мохатхир Мохамад, премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян. Справа налево: премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, вице-президент США Майк Пенс, премьер-министр Королевства Таиланд Прают Чан-Оча, премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун. Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин

По словам российского лидера, он находится в постоянном контакте с председателем КНР Си Цзиньпином.

Президент России Владимир Путин встретился с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном на полях Восточноазиатского саммита.

Российский лидер отметил, что совсем недавно Кэцян проводил встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Китае. Путин добавил, что они с председателем КНР Си Цзиньпином находятся в постоянном контакте, и попросил передать ему "наилучшие пожелания".

— Благодаря усилиям правительств торгово-экономические связи развиваются впечатляющими темпами, создавая хорошую базу нашего особого привилегированного политического партнёрства, — сказал Путин.

Российский лидер выразил надежду, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином "в ближайшее время на полях двадцатки".

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