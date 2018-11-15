Кудрин: Дело Серебренникова стало поводом изменить методы оценки в культуре

По его словам, деятелям культуры необходимо помочь и "дать им определённую свободу".

Случай с худруком "Гоголь-центра" Кириллом Серебренниковым, который находится под арестом по делу "Седьмой студии", стал поводом изменить контроль в сфере культуры. Об этом заявил председатель Счётной палаты Алексей Кудрин.

— У нас все сферы непростые, но сфера культуры — особо чувствительная. Здесь не подходят такие унитарные методы, как для других отраслей. И случай с Кириллом Серебренниковым это показал, — приводит слова Кудрина пресс-служба ведомства.

Он также призвал подумать над методами оценки, чтобы они в конечном результате были адекватными и учитывались риски, системные проблемы и особенности сферы культуры.

Глава Счётной палаты также считает, что деятелям культуры необходимо помочь и "дать определённую свободу".

Серебренникову и другим фигурантам дела вменяется похищение денег, выделенных в 2011–2014 годах АНО "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".