Путин сообщил, что "на ногах" побеседовал с Пенсом

Российский лидер Владимир Путин "на ногах" провёл переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом. Беседа прошла на полях Восточноазиатского саммита. Об этом глава государства сообщил сам.

— Сейчас только "на ногах" поговорили с вице-президентом США Пенсом, — сказал президент на пресс-конференции в Сингапуре.

Ранее сообщалось, что у российского президента до начала заседания был краткий разговор совместно с Пенсом и помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.