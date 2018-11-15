Путин сообщил, что "на ногах" побеседовал с Пенсом

Российский лидер Владимир Путин "на ногах" провёл переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом. Беседа прошла на полях Восточноазиатского саммита. Об этом глава государства сообщил сам.
— Сейчас только "на ногах" поговорили с вице-президентом США Пенсом, — сказал президент на пресс-конференции в Сингапуре.
Ранее сообщалось, что у российского президента до начала заседания был краткий разговор совместно с Пенсом и помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.
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