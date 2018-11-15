В машине на юго-востоке Москвы взорвались газовые баллоны — видео

В Москве на Нижегородской эстакаде произошёл взрыв газовых баллонов внутри автомобиля Mercedes. Как стало известно Лайфу происшествие случилось неподалёку от съезда на шоссе Энтузиастов.
Как сообщил в "твиттере" Центр организации дорожного движения (ЦОДД), движение по внутренней стороне Третьего транспортного кольца было перекрыто из-за возгорания машины.
Нижегородская эстакада.— ЦОДД (@gucodd) 15 ноября 2018 г.
По информации от службы 112, произошло возгорание автомобиля. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Движение по внутренней стороне ТТК полностью перекрыто. Объезжайте! pic.twitter.com/J1wIp2Y6Tk
В сообщении также говорится, что в результате происшествия пострадавших нет. Известно, что пожарные эвакуировали семь пропановых и восемь ацетиленовых баллонов, которые в дальнейшем были охлаждены.
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