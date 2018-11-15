В машине на юго-востоке Москвы взорвались газовые баллоны — видео

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В машине на юго-востоке Москвы взорвались газовые баллоны — видео

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Движение по внутренней стороне Третьего транспортного кольца было перекрыто из-за возгорания машины.

В Москве на Нижегородской эстакаде произошёл взрыв газовых баллонов внутри автомобиля Mercedes. Как стало известно Лайфу происшествие случилось неподалёку от съезда на шоссе Энтузиастов.

Как сообщил в "твиттере" Центр организации дорожного движения (ЦОДД), движение по внутренней стороне Третьего транспортного кольца было перекрыто из-за возгорания машины.

В сообщении также говорится, что в результате происшествия пострадавших нет. Известно, что пожарные эвакуировали семь пропановых и восемь ацетиленовых баллонов, которые в дальнейшем были охлаждены.

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