Дети до 14 лет смогут ездить на аэроэкспрессе в декабре — январе за 1 рубль

Дети в возрасте до 14 лет с 1 декабря смогут ездить на аэрокспрессах за 1 рубль. Об этом сообщает пресс-служба компании "Аэроэкспресс".
Акция действует на всех направлениях аэроэкспрессов и распространяется на вагоны стандартного класса. Для того чтобы воспользоваться скидкой, нужно предъявить в кассе документ, подтверждающий возраст юного пассажира. При этом для детей до пяти лет проезд останется бесплатным.
Предложение действует до 15 января 2019 года. Сроки проведения акции были выбраны неслучайно, отметили в компании, поскольку в предновогодние и праздничные дни увеличивается число людей, путешествующих с детьми.
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