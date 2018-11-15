Дети до 14 лет смогут ездить на аэроэкспрессе в декабре — январе за 1 рубль

Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо предъявить документ, подтверждающий возраст ребёнка.

Дети в возрасте до 14 лет с 1 декабря смогут ездить на аэрокспрессах за 1 рубль. Об этом сообщает пресс-служба компании "Аэроэкспресс".

Акция действует на всех направлениях аэроэкспрессов и распространяется на вагоны стандартного класса. Для того чтобы воспользоваться скидкой, нужно предъявить в кассе документ, подтверждающий возраст юного пассажира. При этом для детей до пяти лет проезд останется бесплатным.

Предложение действует до 15 января 2019 года. Сроки проведения акции были выбраны неслучайно, отметили в компании, поскольку в предновогодние и праздничные дни увеличивается число людей, путешествующих с детьми.