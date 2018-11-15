Ни тепла, ни зрелищ. С Нового года на Украине резко подорожает кабельное ТВ

Провайдерам приходится тратить значительные средства на покупку прав на ретрансляцию развлекательных иностранных каналов.

С 1 января 2019 года на Украине значительно вырастут цены на услуги платных телевизионных сервисов, включая кабельное телевидение и IPTV. Об этом информирует Ассоциация правообладателей и поставщиков контента страны.

— Абонентская плата может увеличиться на 15–40% в зависимости от региональных особенностей, набора каналов, различных экономических показателей деятельности провайдеров, — отмечается в сообщении.

В ассоциации подчёркивают, что, по данным Госслужбы статистики за I полугодие 2018 года, объём реализованных услуг на Украине на одного абонента кабельного ТВ, в том числе цифрового, в среднем составляет около 72 гривен.

Но из-за существенного повышения платы за использование прав на интеллектуальную собственность производителями украинского контента, необходимости увеличения зарплаты работникам, платы за электроэнергию и тому подобное тарифы продолжают увеличиваться.

Только за доступ к пакетам с украинскими телеканалами минимальные тарифы могут составлять в зависимости от региона примерно 56–70 гривен.

— Но, скорее всего, тарифы могут быть и выше, так как провайдерам приходится тратить значительные средства на покупку прав на ретрансляцию развлекательных иностранных каналов для того, чтобы заинтересовать абонента и создать дополнительную ценность услуги по сравнению с бесплатной эфирной цифрой, — сказали в ассоциации.

По данным Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, эфирным способом приёма телесигнала на Украине пользуются 32,3% домохозяйств, из них только 8% принимают эфирный сигнал в цифровом стандарте.