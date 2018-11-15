Путин "на ногах" пообщался с премьером Индии в Сингапуре

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Путин "на ногах" пообщался с премьером Индии в Сингапуре

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Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин "на ногах" пообщался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Беседа состоялась перед началом Восточноазиатского саммита (ВАС) в Сингапуре.

Сначала они разговаривали с помощью переводчика, потом к ним присоединился и глава МИД РФ Сергей Лавров. Министра подозвал Моди.

В ВАС участвуют государства — члены АСЕАН и партнёры организации: РФ, Австралия, Индия, Новая Зеландия, Китай, Южная Корея, США и Япония.

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