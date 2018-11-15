Притянуло к подушке. Дутерте пропустил встречи на саммите АСЕАН ради сна

Накануне встречи филиппинский лидер работал допоздна и поспал менее трёх часов, поэтому воспользовался возможностью вздремнуть.

Президент Филиппин Родриго Дутерте пропустил четыре встречи, которые проходили в рамках саммита АСЕАН, ради сна. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря филиппинского лидера Сальвадора Панело.

По его словам, Дутерте накануне встречи работал допоздна и спал менее трёх часов. В этой связи он решил воспользоваться возможностью подремать, чтобы восстановить силы.

Филиппинскую сторону на заседаниях представлял глава Министерства иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин. По словам Панело, отсутствие руководителя государства никак не связано с его физическим здоровьем и самочувствием.

Напомним, что это далеко не первый раз, когда Дутерте игнорирует официальные мероприятия во время зарубежных поездок. К примеру, ранее он не принял участия в саммите АСЕАН с США и Индией, там же он отказался фотографироваться с лидерами ассоциации и Бараком Обамой. В некоторых случаях отсутствие Дутерте объясняли его плохим самочувствием.