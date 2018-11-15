Суд приговорил "подмосковного Отелло" к 14 годам строгого режима

Ранее прокурор просил для мучителя Маргариты Грачёвой наказание в виде 17 лет колонии.

Серпуховский городской суд Московской области приговорил Дмитрия Грачёва, отрубившего руки своей жене, к 14 годам колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить девушке два миллиона рублей за моральный ущерб.

— Признать Грачёва виновным и назначить ему 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — огласила приговор судья Ирина Пантела.

Как ранее сообщал Лайф, 11 декабря 2017 года "подмосковный Отелло" похитил супругу Маргариту и вывез её в лес. Там Грачёв отобрал у жертвы мобильный телефон, перевязал её руки купленным заранее жгутом и начал её истязать. По данным следствия, ревнивец нанёс около десяти ударов топором по запястьям и кистям матери своих двоих сыновей.

Также установлено, что за месяц до случившегося обвиняемый уже похищал жену, вывозил в лес и угрожал убийством. После этого Маргарита написала на него заявление, однако ей было отказано в помощи. В результате участковый, которому жаловалась девушка, стал фигурантом уголовного дела по статье "Халатность".