В Instagram заявили, что "по ошибке" разблокировали аккаунт Кадырова

Профиль чеченского лидера был заблокирован ещё в декабре прошлого года, сейчас же страница удалена.

Представители социальной сети "Инстаграм" "по ошибке" восстановили аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова и вновь его заблокировали. Об этом сообщает интернет-изданию BuzzFeed.

— Эта учётная запись была восстановлена по ошибке и сейчас удалена, — сказал представитель Instagram.

Ранее стало известно, что социальная сеть разблокировала аккаунт чеченского лидера после того, как она 11 месяцев была недоступна. Возобновление профиля Рамзан Кадыров назвал восстановление профиля торжеством справедливости. Однако через некоторое время страница главы Чечни снова стала недоступной.