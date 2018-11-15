Революция видеоигр. Стриминг "убьёт" консоли и диски, но всем будет лучше

Microsoft и Google анонсировали онлайн-плееры для игр. Журналисты и аналитики снова заговорили о революции в индустрии видеоигр. Лайф разобрался, что уже сделано для революции и так ли она близка, как всем кажется.

Рынок видеоигр в ожидании революции — цифровые копии игр могут отойти на второй план, как когда-то большой популярностью перестали пользоваться диски и картриджи. Цифровые версии заменит стриминг — технология, позволяющая играть в шутеры и стратегии без скачиваний и установок. Тренд существует не первый год, но больших подвижек в развитии отрасли долгое время не было. Однако в прошлом месяце произошло важное — к гонке присоединились Google и Microsoft, крупнейшие IT-корпорации. Аналитики считают, что участие этих гигантов увлечёт за собой остальных воротил и новый формат приведёт к большим изменениям в сфере развлечений. Дескать, если игры станут так же доступны, как сериалы в Netflix, Голливуду и онлайн-кинотеатрам придётся худо. Лайф разбирается, не рано ли устраивать панихиду по Netflix.

Стриминг удобнее и дешевле покупки дисков и закачек

Сегодня, чтобы насладиться свежим хитом, геймер должен купить компьютер или консоль, купить цифровую или дисковую копию игры и подождать её установки. Стриминг упрощает этот сценарий в разы. Подготовка к виртуальному приключению в ближайшем будущем должна выглядеть так: оплачиваете подписку, открываете браузер на любом устройстве, выбираете на сайте-каталоге нужный тайтл, жмёте Play и всё. Мощное "железо" за сотни долларов не нужно, поскольку обработка графики проводится на удалённом сервере. Покупать каждую игру за 15–60 долларов тоже нет необходимости — вы оплатили подписку за 10 долларов.

Такого точно ещё не было? Я про такое где-то уже слышал

Реализацией "облачного гейминга" индустрия видеоигр занимается без малого 10 лет. Ещё в 2009 году появились пионеры OnLive и Gaikai. Обе предлагали вышеописанные услуги, но не смогли "выстрелить". OnLive дважды была на грани банкротства, находила разных инвесторов, но самоуничтожилась в 2015 году, так и не сумев выйти "в плюс". Gaikai, главный конкурент OnLive, бодро стартовала в 2010 году, но уже в 2013-м благополучно продалась Sony за 380 миллионов долларов. На основе Gaikai японцы построили и запустили в 2014 году свой стриминг — PlayStation Now. Он живёт и здравствует по сей день. За 20 долларов в месяц Sony открывает доступ к 600 с лишним играм для пользователей PlayStation 4 и Windows.

Кроме решения от Sony, есть десятки других аналогов: Nvidia Now от крупнейшего производителя видеокарт в мире, CiiNow от другого ведущего производителя видеокарт и микропроцессоров AMD, компании PlayKey, GameFly, PlayGIGA, LiquidSky, G-Cluster и не только.

Если сервисов так много, почему мы до сих пор тратимся на диски и "железо"?

Главная проблема кроется в скорости и качестве интернета. Например, тот же GeForce Now, один из самых адекватных стриминговых сервисов, для комфортной игры в разрешении Full HD и с кадровой частотой 60 FPS требует соединения со скоростью не менее 50 Мбит/сек. Это очень много. Согласно данным сервиса SpeedTest, средняя скорость стационарного интернета в мире — 49,2 Мбит/сек. В России и вовсе — 42 Мбит/сек. При этом высокая пропускная способность канала — не главная проблема. Куда важнее — стабильность связи. Стриминг игр, в отличие от стриминга простого видео, требует двуканальной связи, так как пользователь не только принимает картинку, но и отправляет сигнал на сервер с запущенной игрой, когда нажимаются клавиши. Именно поэтому интернет должен быть идеальным. Минимальная задержка вызывает рассинхронизацию управления и картинки, что сильно портит впечатление от игры. Также важным отличием стриминга видео от игры считается то, что видеоплееры могут подгружать файлы наперёд в буфер, а, в случае с играми, нужна именно трансляция.

— Интернет развивается, но всё ещё не идеален для передачи в реальном времени видео высокого разрешения из Москвы во Франкфурт, например. Как только ты начинаешь отдаляться от дата-центра, качество картинки неминуемо падает, поскольку увеличивается задержка. Эта проблема была и всё ещё не решена, — объяснил Сева Вайнер, сооснователь и генеральный директор стримингового сервиса DROVA.

Вторая проблема — ограниченная библиотека видеоигр. Тот же PlayStation Now не произвёл фурор, потому что предлагает либо старые игры, либо новые, но непопулярные.

— Лицензии на игры и так хорошо продаются. Поэтому пока Sony не видит большого смысла продвигать эту систему. При этом нельзя исключать, что, когда вся индустрия перейдёт на облачный гейминг, Sony будет готова лучше всех, — пояснил Сева.

Другим стриминговым сервисам издатели попросту не разрешают сдавать в аренду популярные тайтлы. В PlayKey, например, нет хитов компании Warner Bros. вроде Mortal Kombat X, Batman Arkham и Middle-Earth Shadow of Mordor. Всего же российский сервис располагает копиями около 300 игр. Важно понимать, что подписка на PlayKey не открывает доступа к этим играм: их отдельно нужно покупать внутри сервиса.

— В идеальном мире желательно, чтобы клиент платил за минуту игры или подписку, открывающую доступ ко всему набору игр. Но это, к сожалению, пока только мечта всех облачных платформ. Сейчас же обязательным условием издателя является наличие у игрока купленной лицензии, — добавил Вайнер.

Третья проблема — финансовая. В том же PlayKey безлимитный абонемент стоит 2290 рублей. Другие дешевле, но с ограничением по времени в 70 или 200 часов в месяц. Путём несложных вычислений можно понять, что год стриминга обойдётся в 27 480 рублей. Прибавьте сюда расходы на быстрый интернет и покупку игр внутри сервиса, и легко набежит сумма за 40 тысяч рублей. На апгрейд компьютера по последнему слову техники этого, конечно, не хватит, но на сборку компромиссной машины — вполне. На YouTube даже есть отдельная категория контента, в котором видеомейкеры соревнуются в сборке наиболее дешёвых игровых компьютеров. Не стоит также забывать, что личный компьютер позволяет качать игры бесплатно. И играть в них без лагов.

Microsoft, Google и другие лидеры рынка изменят ситуацию?

Первого октября корпорация Google анонсировал а собственный облачный сервис Project Stream. От остальных он отличается тем, что позволяет запускать современные игры прямо в окне браузера. То есть Google ближе остальных приблизилась к идеальному сценарию, когда геймера от игры отделяет один клик. Но! Project Stream работает только в режиме закрытого бета-теста, поэтому в полной мере оценить его работу сложно.

Западные журналисты, опробовавшие Project Stream, отзываются о сервисе очень лестно. Редактора Kotaku поразил тот факт, что он смог насладиться новейшей Assassin’s Creed Odyssey на своём ноутбуке 2013 года Macbook Air. При этом отголоски широчайшей проблемы стриминга всё ещё есть: из-за нестабильности интернета картинка периодически "рассыпалась" на пиксели, иногда наблюдалась задержка в управлении. Но всё в рамках комфортного гейминга.

— В Google чувствуют интерес. Я думаю, они просто изучают рынок. Им интересна реакция. Стриминг, вероятно, станет дополнительной фишкой для продажи их офисных ноутбуков Chromebook. Эта опция превратит их маломощные машины в игровые системы, — рассуждают представители DROVA.

Спустя неделю, 8 октября, аналогичный проект анонсировала корпорация Microsoft. Её продукт получил название Project xCloud. Во время презентации Microsoft акцентировала внимание на возможности запуска игры от Xbox на смартфонах и планшетах. Кроме того, разработчики уверяют, что xCloud обеспечит комфортной игрой даже при скорости соединения 10 Мбит/сек. Дескать, даже с мобильным 4G можно насладиться Gears of War или Forza. В обещания Microsoft охотно верится, поскольку она одна из всех участников рынка стриминговых сервисов обладает огромной серверной инфраструктурой. У Microsoft по всему миру разбросано 54 дата-центра, которые используются в 140 странах. Относительная близость серверов и распределение между ними нагрузки уменьшит задержку в сигнале.

— Появление на рынке Microsoft и Google — однозначно позитивный момент. Во-первых, это привлечёт внимание инвесторов к отрасли. Во-вторых, больше людей в принципе узнают про стриминг, — заключил Вайнер.

А как же игры по подписке?

Здесь, пожалуй, игровая индустрия ближе всего к революции. Как минимум три гигантские компании сегодня сдают игры в аренду за фиксированную и регулярную плату — это Sony, Microsoft и Electronic Arts. Про вариант Sony и её минусы мы писали выше. Microsoft за 599 рублей в месяц разрешает насладиться сотнями игр, в числе которых и выпущенные ею последние новинки. Electronic Arts за 3999 рублей в год открывает доступ ко всем своим тайтлам.

Исходя из этого, логично предположить, что гейминг будущего придёт только тогда, когда и стриминг, и игры окажутся под крылом одной компании. Вероятнее всего, именно упомянутая троица реализует эту концепцию в первую очередь. У Sony уже есть онлайн-плеер, и она уже является издателем. С Microsoft аналогичная ситуация. У ЕА хватает своих игр, есть подписочная модель, и недавно она купила стриминговый сервис GameFly. Почему эти компании, обладая всеми инструментами, не переходят к "облачному" геймингу прямо сейчас? Как пояснил эксперт, все ждут прихода "идеального" интернета.

Почему стриминг игр может навредить сериалам и фильмам?

В своей заметке от 8 ноября журналисты Wall Street Journal и аналитики предполагают , что стриминг изменит в игровой индустрии две вещи. Во-первых, простой доступ к играм резко увеличит количество геймеров. Участники рынка тоже на это надеются. "В мире миллионы людей, которые имеют доступ к Интернету, но не собираются покупать консоли", — говорит Карим Чоудри, вице-президент подразделения Microsoft, отвечающий за облачные технологии. По его словам, стриминг позволит играм добраться и до них. Во-вторых, доступность увеличит среднее время, которые геймеры посвящают любимому развлечению. Вкупе эти факторы могут навредить другим отраслям в сфере развлечения. В первую очередь под ударом окажутся онлайн-кинотеатры вроде Netflix. Дескать, люди начнут отдавать предпочтение играм, а не сериалам. Но наш эксперт в этом сомневается.

— Вряд ли. Это всё равно что разговоры из прошлого о том, что с появлением кинотеатров исчезнут театры, а телевидение вымрет из-за YouTube. Стриминг игр разнообразит контент и сделает преимущества онлайн-доставки более очевидными. Однако я бы не сказал, что стриминг игр сильно навредит другим онлайн-сервисам, — считает Вайнер.