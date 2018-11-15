Стоимость биткоина достигла минимума с октября 2017 года

Аналитики полагают, что это может быть связано с внедрением нового протокола и образованием новой криптовалюты.

Стоимость биткоина во время торгов снизилась на 10% и достигла минимальной отметки с октября 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, за единицу криптовалюты на 8:44 мск давали $5623. В ходе торгов на бирже Binance биткоин терял около 12%.

Аналитики полагают, что такое падение могло быть вызвано скорым внедрением нового протокола и образованием новой криптовалюты. В результате внедрения хардфорка Bitcoin Cash образуются альткоины Bitcoin ABC и Bitcoin SV. При этом эксперты считают, что прогноз по стоимости криптовалюты остаётся неясным.