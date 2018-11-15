СК возбудил уголовное дело из-за смерти ребёнка в больнице Нижнего Новгорода

Пятилетний мальчик был госпитализирован с высокой температурой и в тот же день умер в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пятилетнего ребёнка в больнице Нижнего Новгорода. Об этом говорится в сообщении местного СУ СК РФ.

По версии следствия, в ночь на 10 ноября у ребёнка поднялась температура. Родители вызвали врача на дом, который назначил лечение от простуды. Спустя несколько дней у мальчика резко ухудшилось самочувствие. 13 ноября он был госпитализирован и в тот же день скончался.

— Следователям СК предстоит выяснить, правильно ли мальчику оказывалась медицинская помощь, верно ли поставлен диагноз и назначено лечение. Действиям врачей, допустивших смерть пациента, будет дана юридическая оценка, — говорится в сообщении СК.

По предварительной версии, ребёнок умер от менингококковой инфекции.