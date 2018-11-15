"Подмосковный Отелло" обжалует приговор суда

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"Подмосковный Отелло" обжалует приговор суда

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Дмитрий Грачёв. Фото: © Соцсети. 

Житель Подмосковья Дмитрий Грачёв, отрубивший руки своей супруге Маргарите и получивший сегодня 14 лет колонии строгого режима, намерен обжаловать приговор суда.

— Да, мы будем обжаловать, — сказал осуждённый.

В декабре 2017 года Грачёв похитил супругу Маргариту и вывез её в лес. Там он отобрал у неё мобильный телефон, перевязал руки жгутом, который купил заранее, и начал её истязать. Как сообщало следствие, он нанёс около 10 ударов топором по запястьям и кистям матери своих двух сыновей.

Следствие также выяснило, что за месяц до преступления он уже похищал жену, вывозил жену в лес и угрожал убийством.

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