Неизвестные забросали коктейлями Молотова Андреевскую церковь в Киеве

Неизвестные забросали коктейлями Молотова дверь Андреевской церкви в Киеве. Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, охранники пытались самостоятельно остановить злоумышленников, но те применили слезоточивый газ.
— В результате происшествия никто не пострадал. Возгорания не произошло, — говорится в сообщении полиции.
Злоумышленников было двое. После того как они применили слезоточивый газ, нападавшие скрылись с места происшествия.
Как уже сообщал Лайф, ранее украинский президент Пётр Порошенко подписал указ, согласно которому Андреевская церковь передаётся в "безвозмездное постоянное пользование" Константинополю.
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