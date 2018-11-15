Неизвестные забросали коктейлями Молотова Андреевскую церковь в Киеве

Злоумышленники применили слезоточивый газ, когда их попытались остановить охранники храма.

Неизвестные забросали коктейлями Молотова дверь Андреевской церкви в Киеве. Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, охранники пытались самостоятельно остановить злоумышленников, но те применили слезоточивый газ.

— В результате происшествия никто не пострадал. Возгорания не произошло, — говорится в сообщении полиции.

Злоумышленников было двое. После того как они применили слезоточивый газ, нападавшие скрылись с места происшествия.

Как уже сообщал Лайф, ранее украинский президент Пётр Порошенко подписал указ, согласно которому Андреевская церковь передаётся в "безвозмездное постоянное пользование" Константинополю.