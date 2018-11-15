Жертва "подмосковного Отелло": Никакой приговор не вернёт моих рук

Жительница Серпухова признаётся, что боится за свою жизнь, поэтому её скорее устроил бы пожизненный срок для Дмитрия Грачёва. Но при этом ей уже не терпится перевернуть эту страшную страницу своей биографии — пора двигаться дальше.

Маргарита Грачёва прокомментировала вердикт Серпуховского суда, который сегодня приговорил её супруга к 14 годам колонии строгого режима. Молодая женщина, которой год назад муж в порыве ревности отрубил кисти обеих рук, признаётся, что её больше устроил бы пожизненный срок для её мучителя. Но даже это в полной мере не принесло бы ей утешения, ведь случилось непоправимое.

— Никакой приговор не вернёт мне рук. Мне с этим жить теперь всю жизнь, — признаётся Маргарита. — Разумеется, я считаю, что за такие поступки надо сажать пожизненно, но с нашим законодательством и это вполне объективный срок.

Потерпевшая говорит, что не испытала на суде облегчения: во-первых, потому, что не увидела раскаяния в глазах Дмитрия Грачёва, во-вторых, потому что она продолжает бояться за свою жизнь, а в-третьих, для неё разбирательства ещё не закончились. Она убеждена, что супруг подаст апелляцию на приговор, кроме того, у Маргариты продолжается тяжба против участкового, который, по её словам, мог предотвратить трагедию.

На вопрос, не испытывает ли она жалости к супругу, который проведёт лучшие годы жизни за решёткой, Рита отвечает отрицательно.

— Для меня этого человека уже не существует, я вычеркнула его из своей жизни. А мне пора двигаться дальше: у меня впереди реабилитация, операция и воспитание сыновей, — заявила она.

Как уже сообщал Лайф, в декабре 2017-го Грачёв вывез свою супругу в лес, где отрубил ей топором руки. Затем он отвёз её в больницу. Врачам удалось спасти левую кисть девушки, вместо второй ей поставили протез.