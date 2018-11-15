Жертва "подмосковного Отелло": Никакой приговор не вернёт моих рук

Маргарита Грачёва прокомментировала вердикт Серпуховского суда, который сегодня приговорил её супруга к 14 годам колонии строгого режима. Молодая женщина, которой год назад муж в порыве ревности отрубил кисти обеих рук, признаётся, что её больше устроил бы пожизненный срок для её мучителя. Но даже это в полной мере не принесло бы ей утешения, ведь случилось непоправимое.
— Никакой приговор не вернёт мне рук. Мне с этим жить теперь всю жизнь, — признаётся Маргарита. — Разумеется, я считаю, что за такие поступки надо сажать пожизненно, но с нашим законодательством и это вполне объективный срок.
Потерпевшая говорит, что не испытала на суде облегчения: во-первых, потому, что не увидела раскаяния в глазах Дмитрия Грачёва, во-вторых, потому что она продолжает бояться за свою жизнь, а в-третьих, для неё разбирательства ещё не закончились. Она убеждена, что супруг подаст апелляцию на приговор, кроме того, у Маргариты продолжается тяжба против участкового, который, по её словам, мог предотвратить трагедию.
На вопрос, не испытывает ли она жалости к супругу, который проведёт лучшие годы жизни за решёткой, Рита отвечает отрицательно.
— Для меня этого человека уже не существует, я вычеркнула его из своей жизни. А мне пора двигаться дальше: у меня впереди реабилитация, операция и воспитание сыновей, — заявила она.
Как уже сообщал Лайф, в декабре 2017-го Грачёв вывез свою супругу в лес, где отрубил ей топором руки. Затем он отвёз её в больницу. Врачам удалось спасти левую кисть девушки, вместо второй ей поставили протез.
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