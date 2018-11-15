Комиссия утвердила экипаж, который первым отправится к МКС после аварии "Союза"

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Комиссия утвердила экипаж, который первым отправится к МКС после аварии "Союза"

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Давид Сен-Жак (Канада), Олег Кононенко (Россия), Энн Макклейн (США). Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

В течение текущей недели космонавты прошли экзаменационные тренировки на тренажёре.

Межведомственная комиссия утвердила состав нового экипажа, который отправится к полёту на МКС.

В состав основного экипажа вошли российский космонавт Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак, американский астронавт Энн Маклейн. В дублирующий попали космонавт Александр Скворцов, европейский космонавт Лука Пармитано и американский астронавт Эндрю Морган.

Отметим, что это будет первый экипаж, который отправится к МКС после аварии "Союза" 11 октября. Старт новой экспедиции запланирован на 3 декабря.

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