Министр по вопросам Brexit подал в отставку

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Министр по вопросам Brexit подал в отставку

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Доминик Рааб. Фото: © AP Photo/Matt Dunham

Министр по выходу Великобритании из Европейского союза Доминик Рааб покидает свой пост. Об этом сам политик написал в "Твиттере".

— Сегодня я ухожу в отставку в качестве секретаря ЕС. Я не могу с чистой совестью поддержать условия, предложенные для нашей сделки с ЕС, — написал Рааб.

Накануне вечером Правительство Великобритании утвердило проект соглашения с Европейским союзом об условиях Brexit. После этого Еврокомиссия обнародовала проект соглашения об упорядоченном выходе страны из ЕС, который охватывает все важнейшие аспекты процесса: переходный период, финансовое урегулирование, права граждан. Великобритания покинет Евросоюз 29 марта 2019 года.

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