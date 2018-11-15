Министр по вопросам Brexit подал в отставку

Министр по выходу Великобритании из Европейского союза Доминик Рааб покидает свой пост. Об этом сам политик написал в "Твиттере".

Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz — Dominic Raab (@DominicRaab) 15 ноября 2018 г.

— Сегодня я ухожу в отставку в качестве секретаря ЕС. Я не могу с чистой совестью поддержать условия, предложенные для нашей сделки с ЕС, — написал Рааб.

Накануне вечером Правительство Великобритании утвердило проект соглашения с Европейским союзом об условиях Brexit. После этого Еврокомиссия обнародовала проект соглашения об упорядоченном выходе страны из ЕС, который охватывает все важнейшие аспекты процесса: переходный период, финансовое урегулирование, права граждан. Великобритания покинет Евросоюз 29 марта 2019 года.