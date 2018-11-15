ЦБ РФ отозвал лицензию у 400 банков за последние пять лет

В ЦБ полагают, что в ближайшей перспективе завершится процесс расчистки банковского сектора.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на VIII Конгрессе финансистов Казахстана заявила, что за последние пять лет были отозваны лицензии более чем у 400 банков.

— За последние годы мы отозвали более 400 банковских лицензий, санировали более 30 банков, в том числе три очень крупные банковские группы, — приводит её слова ТАСС.

По словам Набиуллиной, в Банке России рассчитывают, что в ближайшей перспективе будет завершена расчистка российского банковского сектора. Она добавила, что стране необходимо вернуться к обсуждению "субсидарной ответственности за убытки".